WebCatalog

OpenQ

OpenQ

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OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provided: * Automated recruiting outreach. * Incentive recommendations. * Streamlined scheduling workflow. * Automated incentive payouts. * Informed consent & NDA signature. * Research governance rules. * Compliant with GDPR & CCPA

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: openq.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpenQ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Dovetail

Dovetail

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Qualtrics

Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Kennect

kennect.io

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