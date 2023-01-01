Microanalytics
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Веб-сайт: microanalytics.io
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Microanalytics в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Microanalytics is a simple, clean, user-friendly website analytics tool. Fully compliant with GDPR, PECR and CCPA. Created and hosted in the EU, powered by renewable energy.
Веб-сайт: microanalytics.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Microanalytics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.