Самая доступная система EMR/EHR для врачей и групп психиатров. Мощные и элегантные диаграммы и управление практиками для индивидуальных практик, групп и крупных клиник.

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