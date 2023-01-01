Программное обеспечение для неравнодушных людей. Cliniko — это программное обеспечение для управления практикой для клиник и смежных медицинских работников. В дополнение ко всем инструментам, необходимым для управления вашей практикой, теперь вы можете наслаждаться свободой предоставления качественной медицинской помощи онлайн с помощью функций телемедицины Cliniko для видеоконсультаций.

Веб-сайт: cliniko.com

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