TherapyNotes™ — это ведущее онлайн-программное обеспечение для электронных медицинских записей, управления практикой и выставления счетов, предназначенное для специалистов в области поведенческого здоровья. Упростите управление своей практикой, чтобы сосредоточиться на уходе за пациентами.

Веб-сайт: therapynotes.com

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