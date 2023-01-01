WebCatalog
Valant

Valant

valant.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Valant в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Программное обеспечение EHR для практики поведенческого здоровья

Веб-сайт: valant.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Valant, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CarePaths

CarePaths

carepaths.com

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

Luminello

Luminello

luminello.com

Therapy Partner

Therapy Partner

therapypartner.com

Azalea Health

Azalea Health

azaleahealth.com

AbleTo

AbleTo

ableto.com

Procentive

Procentive

procentive.com

Practice Fusion

Practice Fusion


Elation Health

Elation Health

elationhealth.com

Healthicity

Healthicity

healthicity.com

Psychology Today

Psychology Today

psychologytoday.com

RXNT

RXNT

rxnt.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности