Procentive разрабатывает многофункциональные электронные медицинские записи для поставщиков поведенческих, психических и химических услуг всех размеров.

Веб-сайт: procentive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Procentive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.