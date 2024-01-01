Listen2It

Listen2It

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Веб-сайт: getlisten2it.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Listen2It автоматически генерирует аудиоверсию текстового контента за считанные секунды. Выбирая из более чем 600 реалистичных голосов для преобразования текста в речь на 75 различных языках, пользователи могут придать своему бренду уникальный голос. Кроме того, Listen2It дает пользователю полный контроль над настройкой расширенных элементов управления, таких как высота тона, скорость, тон, создавая миллионы голосовых комбинаций. Он также предлагает встроенный аудиоплеер с настраиваемым дизайном, цветами и кнопками в соответствии с брендом. Его можно легко интегрировать, просто встроив код на сайт или активировав плагин в системе управления контентом. Список суперфункций на этом не заканчивается. Пользователи также могут собирать ключевые сведения и аналитику, чтобы увидеть, как работает их звук, что помогает им оптимизировать аудиоконтент и привлечь больше аудитории».
Категории:
Music & Audio
Программное обеспечение для преобразования текста в речь

Веб-сайт: getlisten2it.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Listen2It, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Google Cloud Platform

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