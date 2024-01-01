Listen2It автоматически генерирует аудиоверсию текстового контента за считанные секунды. Выбирая из более чем 600 реалистичных голосов для преобразования текста в речь на 75 различных языках, пользователи могут придать своему бренду уникальный голос. Кроме того, Listen2It дает пользователю полный контроль над настройкой расширенных элементов управления, таких как высота тона, скорость, тон, создавая миллионы голосовых комбинаций. Он также предлагает встроенный аудиоплеер с настраиваемым дизайном, цветами и кнопками в соответствии с брендом. Его можно легко интегрировать, просто встроив код на сайт или активировав плагин в системе управления контентом. Список суперфункций на этом не заканчивается. Пользователи также могут собирать ключевые сведения и аналитику, чтобы увидеть, как работает их звук, что помогает им оптимизировать аудиоконтент и привлечь больше аудитории».

Веб-сайт: getlisten2it.com

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