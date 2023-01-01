WebCatalog
linkish.io

linkish.io

auth.linkish.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для linkish.io в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Красивый, но функциональный способ организации и просмотра ссылок.

Веб-сайт: linkish.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением linkish.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kolatte

Kolatte

kollate.io

HolyBible.com

HolyBible.com

holybible.com

BlueRithm

BlueRithm

trac.bluerithm.com

Zencal

Zencal

app.zencal.io

Nodebook

Nodebook

nodebook.io

PicMonkey

PicMonkey

picmonkey.com

Marble

Marble

marble.app

Dropmark

Dropmark

app.dropmark.com

Capsule

Capsule

app.capsulecrm.com

Tally

Tally

tally.so

HacknPlan

HacknPlan

app.hacknplan.com

Pixieset

Pixieset

accounts.pixieset.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности