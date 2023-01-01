HolyBible.com
holybible.com
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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
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Веб-сайт: holybible.com
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