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Kolatte

Kolatte

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kollate.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kolatte в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kollate — это инструмент управления персональными знаниями, который позволяет добавлять ссылки в закладки и писать красивые заметки.

Веб-сайт: kollate.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kolatte, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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