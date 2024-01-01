LEADx

LEADx

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Веб-сайт: leadx.org

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Turn millennial managers into legacy leaders with LEADx! LEADx is the leadership training your managers which actually use. The platform combines behavioral science, artificial intelligence, and expert content to measurably improve leadership behaviors, employee engagement, and productivity.
Категории:
Productivity
Leadership Training Companies

Веб-сайт: leadx.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LEADx, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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