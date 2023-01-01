Layerbrain

Человеческий языковой интерфейс для программного обеспечения. Выполняйте задачи с помощью любого программного обеспечения, данных или API, используя только естественный язык.

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