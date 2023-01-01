WebCatalog
Klouds

Klouds

klouds.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Klouds в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

klouds.io — это инструмент управления ресурсами, обеспечивающий прозрачность и понимание ваших облачных ресурсов, их взаимосвязей и затрат.

Веб-сайт: klouds.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Klouds, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

Worksection

Worksection

worksection.com

Kelloo

Kelloo

kelloo.com

Auvik

Auvik

auvik.com

Yougile

Yougile

yougile.com

Dig

Dig

dig.security

Vantage

Vantage


medtigo

medtigo

medtigo.com

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

Sinnaps

Sinnaps

sinnaps.com

Ravyn

Ravyn

ravyn.app

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности