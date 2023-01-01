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Backend.AI

Backend.AI

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Веб-сайт: backend.ai

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Backend.AI — это платформа управления облачными ресурсами. Независимо от того, являетесь ли вы ученым, DevOps-инженером, предприятием или любителем искусственного интеллекта, дробное использование ресурсов графического процессора Backend.AI позволяет вам эффективно масштабироваться по требованию.

Веб-сайт: backend.ai

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