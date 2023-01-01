Apicbase
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Apicbase в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: apicbase.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Apicbase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Foods Connected
foodsconnected.com
MarketMan
marketman.com
WIP Software
wipsoftware.com
Klouds
klouds.io
Restaurant Systems Pro
restaurantsystemspro.net
VersaPay
versapay.com
iMeet Central
imeetcentral.com
Formitable
formitable.com
Restaurant Guru
restaurantguru.com
Wrike
wrike.com
BevSpot
bevspot.com
SourceDay
sourceday.com