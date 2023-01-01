Выбор специалиста по обработке данных для масштабирования, оценки и сохранения данных на естественном языке. Автоматизируйте маркировку, где это возможно, находите вызывающие головную боль подмножества для совместной работы с (внутренними) экспертами в предметной области или коллективными работниками, а также управляйте своими данными и рабочими процессами в одном приложении. И даже лучше: нефтеперерабатывающий завод имеет открытый исходный код!

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