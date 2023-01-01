Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.

Веб-сайт: jenkins.io

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