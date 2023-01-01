Isetan Singapore была зарегистрирована в 1970 году и стала публичной компанией в 1981 году. Будучи первым японским универмагом в Сингапуре, в настоящее время у нас есть 3 универмага Isetan в Сингапуре. Испытайте удобство покупок с нашим приложением онлайн и офлайн в магазинах Isetan Scotts, Isetan Serangoon Central, Isetan Tampines и интернет-магазине Isetan.

Веб-сайт: isetan.com.sg

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