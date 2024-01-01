Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Hurdlr — это умное мобильное приложение для независимых работников, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, позволяющее за считанные секунды легко управлять своими «бизнес-финансами». Не дни, часы или даже минуты.

Веб-сайт: hurdlr.com

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