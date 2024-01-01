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Gupshup

Gupshup

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Веб-сайт: gupshup.io

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Gupshup.io — ведущее диалоговое облако для автоматизации маркетинга, коммерции и поддержки. Решения Gupshup по автоматизации позволяют более чем 45 000 брендам в Индии, Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в США улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы при одновременной экономии затрат. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart и Ola — лишь некоторые из ее ведущих клиентов. Благодаря единому API обмена сообщениями для более чем 30 каналов голоса, текста и чата, Gupshup Conversation Cloud обеспечивает обработку более 10 миллиардов сообщений в месяц.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: gupshup.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gupshup, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Drift

Drift

drift.com

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Botmake

botmake.io

Botpress

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botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

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