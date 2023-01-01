WebCatalog

Guestboard

Guestboard

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: guestboard.co

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Guestboard is a free, all-in-one event planning and communication tool where you can organize events for groups 10-1000+ with a clear guest list. As a modular platform, Guestboard allows you to pick and choose the exact tools your group event needs: Message Board, Shared Documents and Files, Guest List, Schedule, Book Accommodations, Deals, Group Checklists and more.

Категории:

Entertainment
Other Event Management Software

Веб-сайт: guestboard.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Guestboard, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Paperless Post

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paperlesspost.com

EventSpace

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SponsorPitch

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Feathr

Feathr

feathr.co

Cvent

Cvent

cvent.com

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