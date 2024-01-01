GRMS является признанным лидером в предоставлении настраиваемых программ оценки рисков поставщиков в более чем 120 странах мира. Используя передовую технологическую платформу, GRMS предлагает компаниям возможность активно управлять и постоянно контролировать своих поставщиков на предмет ключевых компонентов риска. Услуги GRMS включают проверку данных, физический анализ документов и систему поддержки, которая помогает поставщикам обеспечить соответствие уникальным требованиям клиента по оценке рисков. С 2010 года GRMS обслуживает глобальную клиентуру компаний и организаций, начиная от среднего бизнеса и заканчивая компаниями из списка Fortune 50.

Веб-сайт: globalrms.com

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