Альтернативы - GRMS
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — это облачная ERP-система, которая уже 20 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Эта система обеспечивает неограниченный доступ в любое время и в любом месте. В настоящее время во всем мире насчитывается до 60 000 уникальных компаний, которые используют Ecount. Представьте себе, что если...
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
weclapp
weclapp.com
Облачная ERP с CRM, управлением товарами и финансовым учетом weclapp — ERP-платформа для команд. Будь то CRM, управление товарами или бухгалтерский учет: с помощью weclapp команды совместно контролируют все важные бизнес-процессы в одном программном обеспечении.
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
MYOB Australia
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Dolibarr
dolibarr.org
Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...
MRPeasy
mrpeasy.com
Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.
Exact
exact.com
Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
MYOB New Zealand
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Striven
striven.com
Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...
ZapInventory
zapinventory.com
Мощное программное обеспечение для управления запасами с интеграцией электронной коммерции, бухгалтерского учета и CRM. ZapERP позволяет вам управлять всем вашим бизнесом из одного места.
Xledger
xledger.net
Облачная ERP-система нового поколения Xledgers оптимизирует процессы бухгалтерского учета за счет автоматизации процессов AP, AR и кассира. Акцент на автоматизацию и интеллектуальный сбор данных обеспечивает создание отчетов в режиме реального времени, превосходный управленческий контроль и более бы...
WinWeb
winweb.com
WinWeb предоставляет универсальную SaaS-платформу для малого и среднего бизнеса. Специализированная платформа ERP, которая включает в себя такие модули, как: CRM, конвейер продаж, бухгалтерский учет, служба поддержки, контроль запасов, ePOS и многое другое. WinWeb в первую очередь фокусируется на оп...
ERPAG
erpag.com
Ищете облачную систему MRP? Объедините и оптимизируйте все бизнес-процессы с помощью одного облачного программного обеспечения ERP и MRP. Попробуй сейчас!
SoftLedger
softledger.com
Наша облачная ERP-система проста в освоении, адаптируется к вашему бизнесу и подключается к другим приложениям.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy — это комплексная облачная платформа для коммерческих нужд B2B. Включение серверных коммерческих операций для брендов D2C. Идея состоит в том, чтобы объединить всех участников B2B на общей облачной платформе, сделав B2B-коммерцию : Автоматизированной | Эффективный | Соответствует. Облачная...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планиро...
OpenPro
openpro.com
OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная кон...