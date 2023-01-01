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Gravatar

Gravatar

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Веб-сайт: gravatar.com

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Gravatar (сочетание всемирно признанного аватара) — это сервис для предоставления уникальных во всем мире аватаров, созданный Томом Престоном-Вернером. С 2007 года он принадлежит Automattic, интегрировавшем его в свою платформу блогов WordPress.com.

Веб-сайт: gravatar.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gravatar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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