Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Gravatar (сочетание всемирно признанного аватара) — это сервис для предоставления уникальных во всем мире аватаров, созданный Томом Престоном-Вернером. С 2007 года он принадлежит Automattic, интегрировавшем его в свою платформу блогов WordPress.com.

Веб-сайт: gravatar.com

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