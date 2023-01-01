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Foodie

Foodie

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Веб-сайт: foodie.com

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Foodie — это место, где можно жить вкусной жизнью: от кулинарных советов до кулинарной истории, знаменитых шеф-поваров, рекомендаций ресторанов и многого другого.

Веб-сайт: foodie.com

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