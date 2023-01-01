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Women's Health

Women's Health

womenshealthmag.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Women's Health — это место, где вы найдете новые тренировки, настоящие советы по питанию и советы по снижению веса, последние новости о здоровье, полезные рецепты и многое другое.

Веб-сайт: womenshealthmag.com

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