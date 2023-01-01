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Verywell Health

Verywell Health

verywellhealth.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Verywell Health — это место, где вы можете получить надежную, понятную и заслуживающую доверия медицинскую информацию и советы экспертов, которые всегда учитывают, почему вы пришли к нам.

Веб-сайт: verywellhealth.com

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