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Woman's Day

Woman's Day

womansday.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сделайте Woman's Day своим источником полезных рецептов, советов по отношениям и идей домашнего декора своими руками. Женский день — это место, которое выбирают женщины, которые хотят жить хорошо. Женский день — это место для больших и малых торжеств, где ни один праздник не остается позади! Приятные рецепты, декор своими руками, семейные занятия и вдохновляющие истории обязательно заставят вас улыбнуться.

Веб-сайт: womansday.com

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