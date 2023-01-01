WebCatalog

meez

meez

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Веб-сайт: getmeez.com

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С Meez ваша кухня станет более гладкой. Наша кулинарная операционная система создана с учетом того, как думают и работают профессионалы в сфере продуктов питания и напитков: от точного расчета стоимости продуктов питания до более быстрого обучения команды и лучшей организации рецептов.

Веб-сайт: getmeez.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением meez, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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