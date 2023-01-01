WebCatalog
The Kitchn

The Kitchn

thekitchn.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Kitchn в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вдохновляя поваров и питая дом с помощью ежедневных рецептов, советов, дизайна кухни и путеводителей по магазинам.

Веб-сайт: thekitchn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Kitchn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Pioneer Woman

The Pioneer Woman

thepioneerwoman.com

Serious Eats

Serious Eats

seriouseats.com

Taste of Home

Taste of Home

tasteofhome.com

Epicurious

Epicurious

epicurious.com

Simply Recipes

Simply Recipes

simplyrecipes.com

‎NYT Cooking

‎NYT Cooking

cooking.nytimes.com

Apartment Therapy

Apartment Therapy

apartmenttherapy.com

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

MyFridgeFood

MyFridgeFood

myfridgefood.com

Kitchen Stories

Kitchen Stories

kitchenstories.com

Greatist

Greatist

greatist.com

Tecmint

Tecmint

tecmint.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности