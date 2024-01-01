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Flockler

Flockler

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Веб-сайт: flockler.com

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Платформа lockler позволяет брендам сопоставлять, анализировать и отображать пользовательский социальный контент в своих сервисах, повышая коэффициенты конверсии и время пребывания. Флоклеру доверяют такие издания, как Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain и УЕФА. 30-дневная бесплатная пробная версия для всех планов и ежемесячная абонентская плата от 49 евро в месяц. Ключевые преимущества: * Легко контролировать пользовательский контент, охватывающий потребителей на ранней стадии цикла покупки и привлекающий трафик на страницы продуктов. * Увеличение конверсии на 20-30 %, когда посты в социальных сетях используются в качестве отзывов о продукте и отображаются в момент покупки на страницах оформления заказа или продукта. * Социальные данные и идеи, предоставляемые платформой, помогут вам создавать более целевые и персонализированные контентные ресурсы, повышая коэффициент конверсии вашей социальной рекламы. * Оптимизированный пользовательский интерфейс на всех устройствах, повышающий коэффициент конверсии контента. * Нет ограничений на внешний вид и отображение контента. Flockler создает внешний вид по умолчанию без какой-либо разработки, но ваши разработчики могут создать полностью индивидуальный стиль. * Категоризация и метаданные, такие как теги, помогают создавать индивидуальный и персонализированный контент. Например, вы можете отображать контент с определенным тегом для клиентов, которые ранее посещали определенную страницу. * Полное SaaS-решение и поддержка, предоставляемые Flockler, позволяют клиентам снизить затраты на технологии и перераспределить этот бюджет на маркетинг и продажи.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: flockler.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flockler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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Walls.io

walls.io

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