Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Flockler в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Платформа lockler позволяет брендам сопоставлять, анализировать и отображать пользовательский социальный контент в своих сервисах, повышая коэффициенты конверсии и время пребывания. Флоклеру доверяют такие издания, как Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain и УЕФА.
30-дневная бесплатная пробная версия для всех планов и ежемесячная абонентская плата от 49 евро в месяц.
Ключевые преимущества:
* Легко контролировать пользовательский контент, охватывающий потребителей на ранней стадии цикла покупки и привлекающий трафик на страницы продуктов.
* Увеличение конверсии на 20-30 %, когда посты в социальных сетях используются в качестве отзывов о продукте и отображаются в момент покупки на страницах оформления заказа или продукта.
* Социальные данные и идеи, предоставляемые платформой, помогут вам создавать более целевые и персонализированные контентные ресурсы, повышая коэффициент конверсии вашей социальной рекламы.
* Оптимизированный пользовательский интерфейс на всех устройствах, повышающий коэффициент конверсии контента.
* Нет ограничений на внешний вид и отображение контента. Flockler создает внешний вид по умолчанию без какой-либо разработки, но ваши разработчики могут создать полностью индивидуальный стиль.
* Категоризация и метаданные, такие как теги, помогают создавать индивидуальный и персонализированный контент. Например, вы можете отображать контент с определенным тегом для клиентов, которые ранее посещали определенную страницу.
* Полное SaaS-решение и поддержка, предоставляемые Flockler, позволяют клиентам снизить затраты на технологии и перераспределить этот бюджет на маркетинг и продажи.
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flockler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.