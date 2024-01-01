Платформа lockler позволяет брендам сопоставлять, анализировать и отображать пользовательский социальный контент в своих сервисах, повышая коэффициенты конверсии и время пребывания. Флоклеру доверяют такие издания, как Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain и УЕФА. 30-дневная бесплатная пробная версия для всех планов и ежемесячная абонентская плата от 49 евро в месяц. Ключевые преимущества: * Легко контролировать пользовательский контент, охватывающий потребителей на ранней стадии цикла покупки и привлекающий трафик на страницы продуктов. * Увеличение конверсии на 20-30 %, когда посты в социальных сетях используются в качестве отзывов о продукте и отображаются в момент покупки на страницах оформления заказа или продукта. * Социальные данные и идеи, предоставляемые платформой, помогут вам создавать более целевые и персонализированные контентные ресурсы, повышая коэффициент конверсии вашей социальной рекламы. * Оптимизированный пользовательский интерфейс на всех устройствах, повышающий коэффициент конверсии контента. * Нет ограничений на внешний вид и отображение контента. Flockler создает внешний вид по умолчанию без какой-либо разработки, но ваши разработчики могут создать полностью индивидуальный стиль. * Категоризация и метаданные, такие как теги, помогают создавать индивидуальный и персонализированный контент. Например, вы можете отображать контент с определенным тегом для клиентов, которые ранее посещали определенную страницу. * Полное SaaS-решение и поддержка, предоставляемые Flockler, позволяют клиентам снизить затраты на технологии и перераспределить этот бюджет на маркетинг и продажи.

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Веб-сайт: flockler.com

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