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Flamengo

Flamengo

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Веб-сайт: flamengo.com.br

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Clube de Regatas do Flamengo, обычно называемый «Фламенго», — бразильский спортивный клуб, базирующийся в Рио-де-Жанейро, в районе Гавеа, наиболее известный своей профессиональной футбольной командой. Клуб был впервые основан в 1895 году как гребной клуб и провел свой первый официальный матч в 1912 году.

Веб-сайт: flamengo.com.br

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