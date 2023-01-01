WebCatalog
FBref

FBref

fbref.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Футбольная статистика и история Статистика, результаты и история более чем 100 соревнований мужских и женских клубов и национальных сборных.

Веб-сайт: fbref.com

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