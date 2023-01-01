Полный источник истории бейсбола, включая полную статистику игроков высшей лиги, команд и лиг, награды, рекорды, лидеров, новичков и результаты.

Веб-сайт: baseball-reference.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Baseball Reference, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.