College Football Reference

Полный источник истории студенческого футбола, включая статистику игроков, школ и конференций, награды, рекорды, лидеров и результаты.

Веб-сайт: sports-reference.com

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