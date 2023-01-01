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SofaScore

SofaScore

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Веб-сайт: sofascore.com

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Футбольные результаты на SofaScore в прямом эфире показываются в более чем 600 футбольных лигах. Следите за результатами в реальном времени, статистикой, таблицами лиг, расписанием матчей и видео Лиги чемпионов.

Веб-сайт: sofascore.com

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