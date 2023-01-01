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FIFA

FIFA

fifa.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Официальный сайт международного руководящего органа футбола с новостями, национальными ассоциациями, соревнованиями, результатами, расписанием, развитием, организацией, мировыми рейтингами, статистикой, Советом Международной футбольной ассоциации, историей, правилами игры, футзалом, публикациями, загрузками, и контактные данные.

Веб-сайт: fifa.com

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