WebCatalog

Eventee

Eventee

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: eventee.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Eventee в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия. Включенные функции: планирование мероприятий, вопросы и опросы в реальном времени, прямая трансляция, бронирование семинаров, лента новостей, создание сетей, демонстрация партнеров, пользовательские интеграции, индивидуальный брендинг, аналитика событий и многое другое. Начните бесплатную пробную версию на https://eventee.co!

Категории:

Entertainment
Event Planning Software

Веб-сайт: eventee.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eventee, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

Whova

Whova

whova.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Attendease

Attendease

attendease.com

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.