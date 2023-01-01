eBird — это онлайн-база данных наблюдений за птицами, предоставляющая ученым, исследователям и натуралистам-любителям данные в режиме реального времени о распространении и численности птиц.

Веб-сайт: ebird.org

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