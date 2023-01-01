Macrometa — это база данных NoSQL со встроенной публикацией/подпиской, потоковой обработкой и поиском. Корпоративные разработчики используют глобальную сеть данных Macrometa для создания приложений и API реального времени за считанные минуты, а не месяцы.

Веб-сайт: macrometa.com

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