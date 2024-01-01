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WebCatalog

Stacksync

Stacksync

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: stacksync.cloud

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Stacksync powers real-time and bidirectional data synchronization between CRMs (e.g. Salesforce, Hubspot or SAP) and databases (e.g. Postgres, Google BigQuery,...). Edits made in your CRM will instantly update in your Database, and vice-versa. To set up a sync, users simply have to connect the two chosen apps in one click and select the tables they want to sync, no-code! Stacksync reduces implementation delays from months to minutes for CRM integration projects and removes all the complexity behind CRM new feature development. We show a 90% improvement on delivery time and budget.

Веб-сайт: stacksync.cloud

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stacksync, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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