Weathercloud — это глобальная сеть метеостанций, обменивающихся данными в режиме реального времени.

Веб-сайт: weathercloud.net

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