Данные об умных людях для успешных команд. Friday Pulse измеряет и повышает уровень счастья и культуры команды, предоставляя в режиме реального времени практические данные для максимального эффекта.

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