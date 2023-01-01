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Connected Papers

Connected Papers

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Веб-сайт: connectedpapers.com

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Connected Papers — это визуальный инструмент, помогающий исследователям и ученым-прикладникам находить научные статьи, имеющие отношение к их области работы.

Веб-сайт: connectedpapers.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Connected Papers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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