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drkserver

drkserver

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: drkserver.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Дрксервер – миллионы потенциалов всех активных участников ДРК в одном месте. Drkserver объединяет персонал и материалы, адреса и события в управление онлайн-ресурсами, чтобы информацию можно было собирать и оценивать в повседневной жизни. В случае кризиса можно целенаправленно, комплексно, быстро и прозрачно определить, какие ресурсы доступны – для помощи, адаптированной к уровню потребностей.

Веб-сайт: drkserver.org

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