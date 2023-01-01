WebCatalog
Apolut

Apolut

apolut.net

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Apolut в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сложное общество может поддерживать внутренний и внешний мир только в том случае, если ему удается постоянно поддерживать позитивный конфликт. и развивать культуру дебатов. Аполут чувствует себя приверженным этим знаниям! Мы — независимая медиа-платформа, предлагающая больше, чем просто один взгляд на широкий спектр тем. «Аполют» — это бесплатная и на 100% финансируемая пользователями пресса. На «Аполюте» вы найдете разные форматы: как увлекательные видеоинтервью с людьми из современной истории, так и видеосерии, призванные закрыть пробелы в образовании и информации. Если вы ожидаете ежедневных политических репортажей, «Аполут» — то, что вам нужно. Наши цели – разнообразие мнений и свобода прессы – могут быть достигнуты только в том случае, если нынешние сторонники KenFM поддержат преобразование в «Аполут» и поддержат «Аполут» постоянным порядком.

Веб-сайт: apolut.net

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