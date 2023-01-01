Высокое кровяное давление под контролем с помощью цифрового прибора для измерения артериального давления Данные об артериальном давлении помогут вам в лечении повышенного артериального давления. Вы можете легко записывать измерения с помощью тонометра дома в приложении, разработанном Blood PressureData. Это работает вручную или автоматически через передачу Bluetooth. Blood PressureData поддерживает более 30 устройств от десяти производителей. Данные, собранные с помощью приложения, дают вам общее представление о вашем кровяном давлении, а также помогают вашему врачу лечить ваше высокое кровяное давление.

Веб-сайт: blutdruckdaten.de

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