schul.cloud предлагает принадлежащий школе бесплатный мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, с личным хранилищем файлов. Уже используется в 7500 школах.

Веб-сайт: schul.cloud

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением schul.cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.