БИЗНЕС-МЕСЕНДЖЕР, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ! - Сделайте профессиональное безопасное и простое общение для вашего бизнеса stashcat® - Современный способ внутрикорпоративной коммуникации - альтернатива WhatsApp для компаний и органов власти. Эффективное общение между всеми сотрудниками компании является отправной точкой для целенаправленной работы. Stashcat® сочетает в себе обычные функции чата с собственным облачным хранилищем для создания безопасной среды общения, соответствующей требованиям защиты данных и GDPR. Платформа предлагает вам современное общение внутри компании и следует строгим идеалам защиты данных. Общайтесь внутри компании легко, быстро и безопасно – с помощью stashcat®.

Веб-сайт: stashcat.com

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